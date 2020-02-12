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Зеленскому пост президента нравится ответственностью и возможностью войти в историю

12.02.2020 / 13:19
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что его нынешняя должность нравится ему ответственностью, возможностью помочь улучшить жить в людей, и он хотел бы войти в историю.

"Ответственность – для меня это плюс. Я хочу помочь. Президентство дает возможности, где я могу ежедневно что-то делать, чтобы не просто так я прожил этот день. Мне это нравится. Власть - это возможность. У меня есть возможность помочь. У меня нет возможности заработать деньги, но мне это не нужно. Мне 42, я хочу быть в истории", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Зеленский отметил, что его нанял на работу украинский народ, и перед ним он должен будет отчитываться за свою работу как нанятый менеджер.

"В принципе, это нормальный подход. Мало того, это может быть даже неплохим законопроектом – привязывать топ-менеджеров страны, президента к KPI, и каждый год смотреть, изменено ли что-то согласно KPI (Key Performance Indicators, Ключевые показатели эффективности – ред.)", - считает он.

Зеленский хотел бы за свою каденцию добиться, чтобы в Украине средняя заработная плата была как в Польше.

"Я хочу верить, что мы за эти 4 года с хвостиком можем осуществить эту мечту. Почему я говорю так? Очень просто – в Польше сейчас несколько уже миллионов украинцев. И почему они вернутся? Им нужна мотивация, даже если немного меньше зарплата, чем в Польше - уже нормально. Если они будут иметь 70% от польской заработной платы, думаю, что победит все же, что ты хочешь быть дома, а не ездить где-то", - указал он.

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президент, Зеленский
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