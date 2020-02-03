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Ермак: Украина не остановится никогда, чтобы вернуть Крым

03.02.2020 / 12:17
Украина будет использовать все возможные инструменты для возвращения оккупированного Россией Крыма.

Об этом в интервью "KRYM – Критичне мислення" заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, Украина никогда не прекратит заниматься этим вопросом.

"Я был бы нечестным с вами, если бы сказал, что сегодня я знаю стопроцентный выход и решение этой ситуации. Но для нас Крым - это Украина, и мы не остановимся никогда, чтобы вернуть эту территорию Украине", - заявил Эрмак.

Напомним, Минфин США расширил санкции против России. В частности, под санкции попали организаторы незаконных выборов в оккупированном Крыму. Кроме того, в санкционный список попала компания Grand Service Express, которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

Источник

Крым, Ермак, возвращение Крыма
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