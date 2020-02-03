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Представитель МВД намекнул на след СБУ в убийстве Шеремета – слив переписки

03.02.2020 / 12:48
Бывшая пресс-секретарь полка полиции "Днепр-1" и батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук опубликовала переписку с пресс-секретарем МВД Артемом Шевченко об убийстве журналиста УП Павла Шеремета.

В частности, где Шевченко якобы отмечает, что "опера-контрики накосячили" и "втянули ребят в мокрое".

Об этом свидетельствуют пост Мазурчук в Facebook, комментарий Шевченко УП, видео на YouTube Андрея Портнова

Мазурчук опубликовала переписку с Шевченко после того, как 1 февраля бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов обнародовал ее телефонный разговор с подозреваемой по делу Шеремета Юлией Кузьменко, где они обсуждают возможное расформирование 5 управления Департамента контрразведки СБУ.

Портнов отмечал, что Мазурчук является женой сотрудника СБУ, консультанта-эксперта по оперативным вопросам 1 отдела 5 управления Департамента контрразведки СБУ.

В переписке с Шевченко 1 февраля она обвинила следователей в сливе информации Портнову, на что Шевченко ответил, что не знает, "где и что берет Портнов".

Пресс-секретарь МВД также называет Павла Шеремета "русским агентом". Следует отметить, что у Шевченко с Шереметом была личная неприязнь из-за рейдерского захвата канала ТВi в 2013 году, гендиректором которого стал Шевченко.

Прямая речь Шевченко из переписки: "Ваши друзья опера-контрики накосячили, втянули ребят в мокрое и нам кинули расследовать – какого черта? Сами бы свое черное и расследовали бы – переквалифицировали на 258 теракт и вперед. Так нет же, пусть менты мучаются и получают от журналистов пиздюлей за нераскрытое дело Шеремета, а мы Буче и Пуме будем рассказывать, как надо молчать по-партизански".

"Пусть Юля и Андрей честно все расскажут, кто их надоумил и под каким соусом мочкануть этого русского агента Шеремета, будь он неладен и все. Хотя они и не знали, кого и за что на самом деле идут работать".

"Украинская правда" попросила Шевченко прокомментировать опубликованную переписку с Мазурчук, на что он ответил: "Нет, не прокомментирую никак".

Мазурчук также обнародовала предварительную переписку с Шевченко за конец декабря 2019 и января 2020 года относительно обнародованного МВД разговора с Юлией Кузьменко в отношении детей Маруси Звиробий.

Шевченко уверяет Мазурчук, что ее разговор с Кузьменко - "чисто характеризующий признак подозреваемой, а не признак планирования преступления", хотя назвал разговоры циничными.

В январе Мазурчук также возмущалась в переписке, что ее вызывают на допрос.

В то же время на вопрос УП, почему она обнародовала переписку только сейчас, Мазурчук ответила: "Я не имею привычки сливать переписку. Просто слить личный разговор - это было днище. Поэтому я и отреагировала".

Напомним: один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Журналисты "Слідства.Інфо" в 2017 году сделали фильм с собственными результатами расследования, где фигурировал, в частности, бывший сотрудник СБУ.

12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму"). Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.

12 декабря начальник Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе не ответил на вопрос, фигурируют ли в деле убийства Павла Шеремета, сотрудники украинских или иностранных спецслужб.

14 декабря глава МВД Арсен Аваков на вопрос, могут ли быть причастны силовики к преступлению, сказал, что "есть люди, которые пока находятся за кадром, вне схемы обвинения, которые были инициаторами и соинициаторами преступления".

Источник

СБУ, Шеремет, убийство Шеремета, Василиса Мазурчук
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