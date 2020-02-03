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Помпео в Беларуси: Украина и РФ в конечном итоге должны сами решить конфликт

03.02.2020 / 15:23
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Беларусь заявил о готовности США помочь в поиске решения конфликта в Украине, но, по его словам, Украина и РФ в конце концов сами должны прийти к согласию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

Помпео рассказал, что ситуация в Украине обсуждалась во время его встреч с президентом и главой МИД Беларуси. Белорусская сторона рассчитывает, что США сыграют свою роль в урегулировании кризиса. Помпео заверил, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей решения конфликта.

"Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами решить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем", - сказал он.

Белорусский глава МИД Владимир Макей сказал о готовности предоставить Беларусь как площадку для любых встреч и переговоров. Он подчеркнул, что белорусская сторона поддерживает любые форматы, в том числе с участием США, если они только помогут решению кризиса.

"Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон", - считает глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Напомним, накануне Помпео посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Глава украинского государства выразил надежду, что США будут активно вовлечены в процессы мирного урегулирования конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма.

Источник

Украина, США, Россия, Помпео
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