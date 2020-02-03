Митрополит Климент объяснил, почему никакой суд не защитит Церковь так, как защитит ее Господь

Главная защита и помощь для верующих Украинской Православной Церкви -это Господь, который хранит Церковь несмотря ни на какие обстоятельства.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря) в интервью РИА Новости, комментируя неисполнение решений украинских судов относительно захваченных активистами ПЦУ храмов Украинской Православной Церкви.

«Судебная система очень громоздкая, и решения, которые принимаются судами, очень часто лишь частичны или претерпевают какие-то коррекции в судах высших инстанций. Это все проходит очень долго. А в церковной жизни невозможны остановки, промежутки, выходные дни. Если храм закрыт, и верующие ожидают одного заседания суда и другого, третьего, и промежуток между ними три месяца и больше, то, конечно, это все влияет на то, как развиваются дальше события», - сообщил митрополит Климент.

Он подчеркнул, что в подавляющем большинстве случаев абсолютно все конституционные права на стороне верующих УПЦ, потому активно ведется работа по возвращению храмов УПЦ в судебном порядке.

Митрополит Климент отметил, что прежде всего верующие уповают на помощь Господа.

«Все мы понимаем, что главная наша защита и помощь - это Господь, который хранит нашу Церковь несмотря ни на какие обстоятельства. И никакой суд не защищает Церковь так, как защищает ее сам Господь. И верующие люди стремятся именно к канонической Церкви, несмотря на то, что их шельмуют, обзывают, вешают ярлыки, а все равно они идут в ту Церковь, которая является единой истинной Церковью», - сказал владыка.

Как сообщалось ранее, митрополит Климент объяснил, в чем главная проблема переименования УПЦ.