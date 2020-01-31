В Церкви рассказали, что заразиться коронавирусом в храме через причастие нельзя

Возможность заражения коронавирусом во время Божественной литургии через причастие из одной общей чаши отсутствует.

Об этом заявили настоятель китайского патриаршего подворья в Москве, храма святителя Николая в Голутвине, протоиерей Игорь Зуев и церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш), сообщают «РИА Новости».

«Опасности заражения от причащения от одной чаши нет. Ее и быть не может, ведь в чаше не просто хлеб и вино, а сам Христос», - сказал протоиерей Игорь Зуев.

В свою очередь известный церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш) также отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли какие-то ограничения на причастие во время эпидемии и существует ли угроза заражения через евхаристические сосуды, с которыми соприкасается масса верующих.

«Ответ однозначный и простой: нет. И доказательство тоже очень простое: страшные, повальные эпидемии, - по сравнению с которыми нынешняя - всего лишь мелкая неприятность, - были бичом христианских стран с глубокой древности вплоть до конца XIX столетия», - сказал иеромонах Макарий.

«Сегодня каждый священник, завершая причащение прихожан, воочию всех вкладывает евхаристическую лжицу себе в рот - хоть он уже причастился Святых Даров, - чтобы напомнить: все мы причащаемся от одной чаши», - добавил священнослужитель.

При этом иеромонах Макарий отметил, что совсем не против различных гигиенических мер, «совершенно естественных для здравомыслящих людей», которые «никак не связаны со святым таинством Евхаристии (причащения – ред.)». Например, чтобы болеющему или боящемуся заразиться приходить в храм в медицинской маске. «Разумеется, эти и другие меры предосторожности каждый принимает по своему усмотрению, учитывая возраст, состояние здоровья и другие важные факторы», - сказал иеромонах.

По данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.