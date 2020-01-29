Xiaomi Black Shark 2: чем хорош игровой смартфон Xiaomi?

На этот раз максимум она вложила в игровой смартфон Black Shark 2, оснастив его мощнейшим железом и крутыми геймерскими фишками. Подробнее о смартфоне расскажет популярный интернет-магазин stylus.ua.

Дизайн Xiaomi Black Shark 2

Корпус смартфона выполнен из стекла и металла, его агрессивный дизайн дополнен элегантными вставками. Сзади производитель разместил стеклянные элементы, они подсвечиваются зеленым цветом. Подсветка есть и по бокам, она активируется во время игры. В центральной части задней панели находится логотип — буква S.

Экран со сканером отпечатка пальцев

Геймеру нужен большой экран, и такой в Xiaomi Black Shark 2 есть. Телефон оснащен 6,39-дюймовым IPS-экраном и прикрыт прочным 2,5D-стеклом. В экране встроен дактилоскопический датчик, как и положено в 2020 году.

Двойная камера

Смартфоны Xiaomi всегда отличались хорошими камерами. Здесь установлена двойная камера с объективами 48 + 12 Мп. Также предусмотрена LED-вспышка и автофокус, с ним вы быстро сфокусируетесь на объекте съемки. Съемка видео ведется в 4К.

Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп, ее характеристики позволяют делать качественные селфи, которые без обработки можно выложить в социальную сеть.

Игровая начинка

Плавный игровой процесс и молниеносную работу системы гарантирует 8-ядерный процессор Snapdragon 855, работающий в паре с видеоадаптером Adreno 640. Все это дополняется 6/8/12 Гб ОЗУ и 128/256 Гб ПЗУ. Слота для установки карты памяти нет.

Аккумулятор с быстрой зарядкой

Продолжительную автономность обеспечит аккумулятор объемом 4 000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки QC4+.

Игровые фишки Xiaomi Black Shark 2

Большой и качественный экран, мощная начинка — это хорошо, но чем же Black Shark 2 отличается от других смартфонов на рынке и что делает его действительно геймерским? Вот что:

Возможность подключения геймпада GamePad 2.0 (нужно покупать отдельно) — синхронизация контроллера со смартфоном будет осуществляться по Bluetooth, так вы получите неплохую альтернативу мобильной консоли Nintendo Switch. Игровой режим Shark Space и Ludicrous Mode — для работы процессора на максимальной скорости. Технология Direct Touch 3.0 (система охлаждения) — отвечает за рассеивание тепла и гарантирует защиту от перегрева во время самых жарких игровых схваток. Прошивка Joy UI — построена на базе Android 9, открывает еще больше возможностей игрового процесса. Технология Fast Finger для минимального отклика (43,5 мс) — компания разработала собственные микросхемы драйверов, благодаря чему экран моментально отображает выполненное действие на экране. Режим Shark Mode — активируется нажатием клавиши, расположенной сбоку, и «разгружает» память для комфортного игрового процесса.

Блэк Шарк 2 приятно удивляет интеграцией с геймпадами, чувствительным экраном и мощной начинкой — все это делает его лучшим выбором для мобильного гейминга. Приобрести игровой смартфон можно на сайте stylus.ua по приятной цене.