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Инструкция от экспертов, как подключить 4G от Киевстар

05.11.2019 / 16:20
Мобильный интернет сегодня составляет серьезную конкуренцию обычному проводному соединению. Во многом такая ситуация сложилась потому, что провайдеры сильно увеличили покрытия беспроводных сетей и нарастили скорости.

Особенно в этом преуспела компания Киевстар. Скоростной 4G интернет от провайдера доступен уже во всех областных центрах и постоянно появляется в новых городах и поселках. Если сети четвертого поколения уже работают и в вашем населенном пункте, следующая инструкция поможет правильно подключиться к ним и пользоваться всеми преимуществами высокоскоростного интернета.

Проверка поддержки 4G в телефоне

В первую очередь специалисты Киевстар рекомендуют проверить, поддерживает ли ваш смартфон 4G. Абонентам Киевстар достаточно ввести код *245*5# и нажать клавишу вызова. Также на Android это можно сделать по такой инструкции:

  • заходим в «Настройки»;
  • ищем пункт «Мобильные сети»;
  • переходим во вкладку «Режим сети»;
  • если в списке есть 4G или LTE – значит, аппарат поддерживает эту функцию.

Важно отметить, что такая инструкция будет полезна только владельцам смартфонов на «чистом» Android. Если установлена оболочка от производителя, пункты меню могут существенно отличаться. В таком случае лучше проверить поддержку в документации к гаджету. В ней должна быть указана работа в частотах 1800 и 2600 МГц, на которых в Украине развивается LTE.

Владельцам яблочной техники переживать не стоит. Все iPhone старше пятой версии оснащены 4G-модулем. При этом в каждой новой модели увеличивается скорость связи. Если в iPhone 5 она была до 100 Мбит/сек, то iPhone XS уже может похвастаться скоростями до 1 Гбит/с.

Замена старой SIM-карты

После решения вопроса с аппаратной поддержкой 4G в смартфоне, нужно убедиться, что ваша SIM-карта готова к работе в сетях нового поколения. Дело в том, что старый формат «симок» не имеет необходимого идентификатора для работы в сетях 4G. Это приводит к тому, что смартфон не может зарегистрироваться в нужном диапазоне. Здесь уместна аналогия с ключом: у новых SIM-карт он есть, и благодаря этому открывается доступ к скоростному интернету. Чтобы проверить вашу SIM-карту введите код *245*4# и нажать клавишу вызова. 

Получить новую SIM-карту всего за пару минут можно в ближайшем к вам фирменном магазине Киевстар. Дополнительным плюсом новых USIM-карт является защита от:

  • клонирования и взлома;
  • подключения к пиратской сети;
  • перехвата голосовых звонков.

Выбор тарифного плана

Следующий этап перехода на 4G от Киевстар – выбор подходящего тарифа. У оператора очень хороший ассортимент различных планов, где каждый сможет найти для себя:

  • нужный набор голосовых услуг;
  • разный объем пакетного интернета или полный безлим;
  • подписку на дополнительные сервисы.

Подробнее с актуальными тарифами можно ознакомиться на официальном сайте компании. Чтобы сделать правильный выбор, точно оцените, какие услуги будут вам полезны, и не переплачивайте за то, чем не будете пользоваться.

Настройки в телефоне

Иногда случается так, что в настройках сети в смартфоне установлен вручную флажок на сеть 2G или 3G. В этом случае скорость соединения врядли превысит 3-5 мБит/сек. Исправить ситуацию можно только вручную, установив правильное значение 4G или LTE, в зависимости от интерфейса настроек. 

Никаких дополнительных манипуляций для подключений 4G интернета проводить не нужно. Современные гаджеты все выполняют в автоматическом режиме, от пользователя требуется только выбрать выгодного провайдера. Удачного пользования!

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