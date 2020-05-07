5 идей как правильно перевести приложение на английский язык

Если Вы планируете расширить локализацию языков для выхода на международные рынки, будет совсем не лишним сразу же добавить возможность добавления языковых баз и модулей. Будь то старый знакомый Python с его бесконечными возможностями и интеграциями или более простое решение на Java, такое как плагин i18next, всегда важно дать Вашему приложению возможности к росту.

Изучаем целевой рынок.

В первую очередь, для того, чтобы правильно подойти к вопросу перевода, необходимо детально изучить целевой рынок Вашего приложения. Если он направлен на англоязычную аудиторию, будет полезно изучить уже существующие программы и проанализировать их интерфейс на предмет всплывающих подсказок, использования особого сленга и сокращений, которые понятны и привычны англоязычному пользователю. Не забывайте делать заметки или даже записывать важную информацию при помощи одного из полезных приложений аудиозаписи, чтобы в дальнейшем поделиться этой информацией с переводчиком и ничего не упустить. Таким образом Вы не только сохраните драгоценное время, а и изучите конкурентов на рынке.

Создание плана работы.

Следующим шагом должно быть создание четкого плана работы и координирования действий с переводчиком. Если же речь идет о почасовой оплате, то этот момент будет особенно актуальным. Вы должны поделиться своими соображениями со специалистом и начать с совместного изучения приложения или же дать возможность переводчику понять все особенности самостоятельно.

Разговор с переводчиком.

В некоторых случаях общение со специалистом в области локализации может оказаться затруднительным по разным причинам. Многим из нас также необходимо четко понять значение тех или иных терминов на английском, что в свою очередь требует специфических знаний обоих языков. К счастью, такие специалисты существуют и успешно работают в области профессиональной локализации приложений. Вы можете посетить страницу https://pickwriters.com/russian-translation-services, где можно более подробно ознакомиться с возможностями подобной услуги, когда Вы хотите досконально убедиться в правильности перевода и получить консультацию от носителя английского языка.

Фаза тестирования.

Далеко не многие разработчики знают, что при обращении к специалисту в области локализации они также получают возможность тестирования приложения и исправления различных неточностей, если таковые имеются. Хорошей идеей будет провести этот этап вместе и дать специалисту возможность задавать вопросы или же вносить предложения. В некоторых случаях разработчики даже готовы внести кардинальные изменения в меню и сам интерфейс, если во время тестирования появилась хорошая идея.

Понимание культурных особенностей перевода.

Очень важным моментом в правильном переводе приложения на английския язык является понимание ментальности англоязычной аудитории и всей культурных аспектов, которые неизвестны русскоязычному пользователю. На первый взгляд мы просто не обращаем на это внимание, ведь мы делаем перевод в уме или же даем общие названия для тех или иных терминов. Носитель английского языка ожидает увидеть привычные для себя слова и выражения, поэтому любая неточность будет сразу же замечена.