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5 идей как правильно перевести приложение на английский язык

08.05.2020 / 08:08
5 идей как правильно перевести приложение на английский язык
Самым первым шагом должно быть составление плана и понимание того будет ли английский единственным языком на который Вам потребуется перевод.

Если Вы планируете расширить локализацию языков для выхода на международные рынки, будет совсем не лишним сразу же добавить возможность добавления языковых баз и модулей. Будь то старый знакомый Python с его бесконечными возможностями и интеграциями или более простое решение на Java, такое как плагин i18next, всегда важно дать Вашему приложению возможности к росту.

  1. Изучаем целевой рынок.

В первую очередь, для того, чтобы правильно подойти к вопросу перевода, необходимо детально изучить целевой рынок Вашего приложения. Если он направлен на англоязычную аудиторию, будет полезно изучить уже существующие программы и проанализировать их интерфейс на предмет всплывающих подсказок, использования особого сленга и сокращений, которые понятны и привычны англоязычному пользователю. Не забывайте делать заметки или даже записывать важную информацию при помощи одного из полезных приложений аудиозаписи, чтобы в дальнейшем поделиться этой информацией с переводчиком и ничего не упустить. Таким образом Вы не только сохраните драгоценное время, а и изучите конкурентов на рынке. 

  1. Создание плана работы.

Следующим шагом должно быть создание четкого плана работы и координирования действий с переводчиком. Если же речь идет о почасовой оплате, то этот момент будет особенно актуальным. Вы должны поделиться своими соображениями со специалистом и начать с совместного изучения приложения или же дать возможность переводчику понять все особенности самостоятельно.

  1. Разговор с переводчиком.

В некоторых случаях общение со специалистом в области локализации может оказаться затруднительным по разным причинам. Многим из нас также необходимо четко понять значение тех или иных терминов на английском, что в свою очередь требует специфических знаний обоих языков. К счастью, такие специалисты существуют и успешно работают в области профессиональной локализации приложений. Вы можете посетить страницу https://pickwriters.com/russian-translation-services, где можно более подробно ознакомиться с возможностями подобной услуги, когда Вы хотите досконально убедиться в правильности перевода и получить консультацию от носителя английского языка.

  1. Фаза тестирования.

Далеко не многие разработчики знают, что при обращении к специалисту в области локализации они также получают возможность тестирования приложения и исправления различных неточностей, если таковые имеются. Хорошей идеей будет провести этот этап вместе и дать специалисту возможность задавать вопросы или же вносить предложения. В некоторых случаях разработчики даже готовы внести кардинальные изменения в меню и сам интерфейс, если во время тестирования появилась хорошая идея.

  1. Понимание культурных особенностей перевода.

 Очень важным моментом в правильном переводе приложения на английския язык является понимание ментальности англоязычной аудитории и всей культурных аспектов, которые неизвестны русскоязычному пользователю. На первый взгляд мы просто не обращаем на это внимание, ведь мы делаем перевод в уме или же даем общие названия для тех или иных терминов. Носитель английского языка ожидает увидеть привычные для себя слова и выражения, поэтому любая неточность будет сразу же замечена.

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