В дела Майдана вернули прежний состав прокуроров

Об этом сообщают Адвокатская совещательная группа, Hromadske

Дословно: "Хорошие новости из Офиса генерального прокурора. Изменена группа прокуроров по делу по убийствам на ул. Институтской 20.02.2014 г.

После удовлетворения отвода фейковым прокурорам 14.01.2020 Святошинского районного суда, Генеральный прокурор 27.01.2020 своим постановлением вернул "оригинальный" состав группы прокуроров – Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу".

При этом Апелляционный суд отказал в открытии производства по апелляционной жалобе защитников "беркутовцев" на решение Святошинского райсуда об отводе "фейковых прокуроров". Такое решение об отводе обжалованию не подлежит.

Напомним: в декабре 2019 года Рябошапка заменил группу прокуроров по делу о расстрелах на улице Институтской в ​​Киеве, совершенные во время акций протеста в феврале 2014 года.

Новая группа прокуроров, которую назначили вместо Донского, Земского и Симонова, способствовала освобождению пятерых обвиняемых по этому делу бывших "беркутовцев" для их участия в обмене удерживаемыми с так называемыми "Л/ДНР".

14 января суд удовольствие отвод новой группы прокуроров.

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