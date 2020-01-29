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В Киеве впервые состоится Всеукраинский форум для жен священнослужителей УПЦ

29.01.2020 / 11:05
В Киеве впервые состоится Всеукраинский форум для жен священнослужителей УПЦ
Фейсбук Источник: Центр информации УПЦ
По словам организаторов, данный форум - пространство для поддержки, новых знакомств и интересной информации, и обмена опытом

В Киеве 18 февраля состоится первый Всеукраинский форум для жен священнослужителей Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу мероприятия в Фейсбук, среди заявленных для обсуждения тем - возрождение любви к себе и предназначение женщины, семья священника в «стеклянном доме», внешность матушки дома и в обществе, воспитание детей.

«Как известно, война выигрывается в тылу, а для священника тыл - это его семья. И если в семье спокойно, то и на приходе все в порядке. Но с какими трудностями приходится сталкиваться жене священника, знает только она. И иногда не знаешь, к кому обратиться за поддержкой, что делать», - говорится в сообщении организаторов форума.

По словам организаторов, данный форум - пространство для поддержки, новых знакомств и интересной информации, и обмена опытом.

Отмечается, что на мероприятии можно присутствовать с мужем, а на время обсуждения чисто «женских» тем матушки останутся одни.

Место проведения форума - храм в честь Собора славных и всехвальных 12-ти апостолов. Начало регистрации – 09.00, вход свободный. 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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