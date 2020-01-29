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Милованов: "инвестиционная няня" – это о соглашении с государством

29.01.2020 / 10:16
Проект "инвестиционная няня" позволит инвесторам заключать сделки с Кабмином, который представляет государство и сможет отвечать в международных судах, если нарушит условия договора.

Об этом сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Об этом Милованов заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Инвестиционная няня – это действительно конкретный будет менеджер,"опекун" инвестора.

Но более важно здесь, что при таком объеме инвестиций, правительство будет иметь право заключать прямой договор с инвестором от имени государства об определенных условиях. Эти условия могут быть очень разные: гарантии, например пропускной способности через порты, или налоговые льготы."

По словам министра, такое предложение распространяется и на тех инвесторов, которые до этого вкладывали средства в украинскую экономику. Для исчисления объемов предыдущих вливаний будут использовать определенные формулы и коэффициенты.

"Инвестиционная няня – это о праве подписать соглашение. Сегодня закон не позволяет делать Кабмину отдельное соглашение ", – добавил Милованов. Он сравнил такие соглашения с теми, что правительство подписывает с Международным валютным фондом (хотя последний выдает займы – ред.)

Важным пунктом для сотрудничества с крупными инвесторами есть возможность для них обращаться к международным арбитражам для разрешения споров.

По мнению министра, это поможет избежать проблемы недоверия к украинскому правосудию.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.

Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин планирует предоставлять персональных менеджеров ("инвестиционных нянь") не только новым инвесторам, которые вложат в экономику более 100 миллионов долларов, но и тем, которые уже работают в Украине, в частности, и большим украинским инвесторам.

Источник

Кабмин, инвестиции, Милованов, инвестиционная няня
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