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Патриарх Кирилл считает, что суррогатное материнство – эксплуатация женщин и поощрение торговли детьми

29.01.2020 / 10:22
Патриарх Кирилл считает, что суррогатное материнство – эксплуатация женщин и поощрение торговли детьми
Фото из открытых источников Источник: Интерфакс
По мнению Патриарха Кирилла, в основе данной проблемы во многом лежит социальное расслоение в обществе

Суррогатное материнство унижает достоинство женщины и поощряет торговлю детьми.

Как сообщает «Интерфакс», об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, указывая на нравственную неоднозначность практики суррогатного материнства.

«Высоко оценивая стремление науки и здравоохранения решать насущные проблемы человека, не могу не отметить смысловую подмену, которая происходит в отношении так называемого суррогатного материнства. Запрещенная во множестве стран мира и доступная в России только обеспеченным людям (хочу это подчеркнуть) процедура, по сути, конечно, в каком-то смысле эксплуатирует женщин и даже поощряет торговлю детьми», - заявил Патриарх.

Он отметил, что суррогатная мать - та, которую эксплуатируют.

«Но ведь не бесплатно, не из энтузиазма - она за это получает деньги и как бы продает своих детей», - сказал Предстоятель РПЦ.

По мнению Патриарха Кирилла, в основе данной проблемы во многом лежит социальное расслоение в обществе.

«Ни одна обеспеченная женщина не станет за деньги вынашивать и рожать детей для чужих людей. К этому выбору ее подталкивает социальная незащищенность. Бедность, желание обеспечить собственных детей, распространение коммерческого суррогатного материнства - это очевидное унижение достоинства», - убежден Патриарх.

Источник: Inpress.ua
патриарх кирилл, Суррогатное материнство
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