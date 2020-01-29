Патриарх Кирилл считает, что суррогатное материнство – эксплуатация женщин и поощрение торговли детьми

Суррогатное материнство унижает достоинство женщины и поощряет торговлю детьми.

Как сообщает «Интерфакс», об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, указывая на нравственную неоднозначность практики суррогатного материнства.

«Высоко оценивая стремление науки и здравоохранения решать насущные проблемы человека, не могу не отметить смысловую подмену, которая происходит в отношении так называемого суррогатного материнства. Запрещенная во множестве стран мира и доступная в России только обеспеченным людям (хочу это подчеркнуть) процедура, по сути, конечно, в каком-то смысле эксплуатирует женщин и даже поощряет торговлю детьми», - заявил Патриарх.

Он отметил, что суррогатная мать - та, которую эксплуатируют.

«Но ведь не бесплатно, не из энтузиазма - она за это получает деньги и как бы продает своих детей», - сказал Предстоятель РПЦ.

По мнению Патриарха Кирилла, в основе данной проблемы во многом лежит социальное расслоение в обществе.

«Ни одна обеспеченная женщина не станет за деньги вынашивать и рожать детей для чужих людей. К этому выбору ее подталкивает социальная незащищенность. Бедность, желание обеспечить собственных детей, распространение коммерческого суррогатного материнства - это очевидное унижение достоинства», - убежден Патриарх.