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На Житомирщине сотни верующих УПЦ встретили икону святителя Луки Крымского с частицей его мощей

29.01.2020 / 10:09
На Житомирщине сотни верующих УПЦ встретили икону святителя Луки Крымского с частицей его мощей
Овручская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
В своей воскресной проповеди, правящий архиерей епархии, митрополит Овручский и Коростенский Виссарион рассказал о святом

На Житомирщине сотни верующих Украинской Православной Церкви встретили икону святителя Луки Крымского с частицей его мощей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Овручской епархии, в Овруче возле Спасо-Преображенского собора состоялась торжественная встреча святыни. После встречи в соборе был совершен молебен.

25 января образ святителя встретили православные в Коростене.

В своей воскресной проповеди, правящий архиерей епархии, митрополит Овручский и Коростенский Виссарион рассказал о святом.

«Мы благодарны святителю Луке Крымскому, что он, через святую икону с его частицей мощей, помогает нам миссионерствовать, вдохновляет через молитву, покаяние, милосердие всегда быть в Святой канонической Церкви Христовой, Предстоятелем которой в Украине является Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Он при жизни не соблазнился на приманки сильных мира сего по переходу в раскольническую "обновленческую церковь". […] Такие же религиозные организации, к сожалению, создались и в наши дни. Пусть Господь поможет нам по молитвам и святителя Луки преодолевать антицерковные […] настроения, укрепляться в христианских добродетелях; исцеляет наши душевные и телесные болезни», - сказал митрополит Виссарион.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Овруч, Коростень
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