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В Ровенской области неизвестные напали на дом священника УПЦ

28.01.2020 / 17:25
В Ровенской области неизвестные напали на дом священника УПЦ
Разбитое окно в доме священника Источник: Центр информации УПЦ
Церковный конфликт в селе продолжается уже около года

На Ровенщине в селе Маща Костопольского района через несколько дней после захвата храма активистами ПЦУ неизвестные совершили нападение, на дом протоиерея Даниила Ильницкого.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Фейсбук РІВНЕ. Голос Церкви, инцидент произошел в ночь на 25 января.

«Мы уже с матушкой спали, когда большой камень оказался у кровати. Я испугался и быстро встал, увидел разбитое окно и услышал рев мотоцикла, который стремительно удалялся», - рассказал священник.

По словам протоиерея Даниила, инцидент произошел в 23:50.

Он добавил, что сразу же вызвал полицию, но приехали правоохранители, которые дежурят во дворе церкви, которую четыре дня назад захватили активисты ПЦУ.

«Это было через 5 минут после моего звонка на 102. Представители полиции осмотрели дом и тоже сказали, что слышали и видели мотоциклиста. Но, когда через час приехал следователь из райотдела, отказались от своих слов», - отметил отец Даниил.

Церковный конфликт в селе продолжается уже около года.

По словам верующих, за это время он перерос в настоящие бандитские разборки.

Как сообщалось ранее, 20 января активисты ПЦУ захватили храм УПЦ в 

Источник: Inpress.ua
упц, маща
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