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В Кабмине разъяснили суть закона об административно-территориальном устройстве Украины

28.01.2020 / 17:19
Министерство развития общин и территорий Украины объяснило суть нового законопроекта правительства №2804 "Об основах административно-территориального устройства Украины", зарегистрированного в Верховной раде.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так, разработанный Минрегионом правительственный законопроект - один из пакета нормативно-правовых актов децентрализации. Он определяет основные принципы административно-территориального устройства Украины, порядок создания, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц и населенных пунктов.

Замминистра развития общин и территорий Вячеслав Негода подчеркивал, что законопроект нормирует порядок, устанавливает четкие процедуры, как и какие органы власти могут решать в стране вопрос админтерустройства.

"Принятие такого закона позволит решить ряд давних проблем... Действующим законодательством в сфере административно-территориального устройства не представлено определение термина "административно-территориальной единицы". Также существует несогласованность отдельных норм Конституции Украины, закона "О местном самоуправлении в Украине" и несовершенство законодательства о порядке решения вопросов административно-территориального устройства", - указано в сообщении.

Также отмечается, что в Украине до сих пор действует указ Президиума Верховного Совета Украинской PCP "О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Украинской PCР" от 12 марта 1981 года.

Источник

Кабмин, закон, административно-территориальное устройство
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