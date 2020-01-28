Предстоятель РПЦ рассказал, что может решить демографические проблемы

Демографические проблемы можно решить за счет значительного ограничения абортов.

Как сообщают «РИА Новости», об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, вновь напомнив о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям.

«За 10 лет мы можем увеличить количество населения на 10 миллионов, если добьемся прогресса в предотвращении и искоренении абортов из нашей жизни.

А потом по возрастающей - и 150, и 160 миллионов, и это никакая не фантазия, и никакие другие способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов», - отметил Патриарх.