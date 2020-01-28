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Предстоятель РПЦ рассказал, что может решить демографические проблемы

28.01.2020 / 16:17
Предстоятель РПЦ рассказал, что может решить демографические проблемы
Фото из открытых источников Источник: РИА Новости
Патриарх напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям

Демографические проблемы можно решить за счет значительного ограничения абортов.

Как сообщают «РИА Новости», об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, вновь напомнив о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям.

«За 10 лет мы можем увеличить количество населения на 10 миллионов, если добьемся прогресса в предотвращении и искоренении абортов из нашей жизни.

А потом по возрастающей - и 150, и 160 миллионов, и это никакая не фантазия, и никакие другие способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов», - отметил Патриарх.

Источник: Inpress.ua
патриарх кирилл, демографический кризис
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