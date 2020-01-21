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В УПЦ объяснили, на каких условиях возможно возвращение Филарета в Церковь

21.01.2020 / 12:38
В УПЦ объяснили, на каких условиях возможно возвращение Филарета в Церковь
Митрополит Климент Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Климент также напомнил о «покаянном письме» Филарета, которое он направил Предстоятелю РПЦ патриарху Кириллу в 2017 году и в котором просил о снятии «всех отлучений», видимо, имея в виду отлучение от Церкви и наложенную анафему

Без искреннего покаяния невозможно уврачевать все последствия действий Филарета.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Daily Storm, об этом заявил митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря), комментируя высказывания Филарета о том, что УПЦ КП может объединиться с УПЦ в случае предоставления УПЦ автокефалии.

«То, что произошло в результате действий Филарета более 20 лет назад, - это называется церковным расколом. Это не просто административное нарушение против Церкви, а огромный грех, нарушающий принципы евангельской морали. И сейчас ему надо не выставлять условия своего возвращения в Церковь, а осознать свои действия», - объяснил митрополит Климент (Вечеря).

Митрополит Климент также напомнил о «покаянном письме» Филарета, которое он направил Предстоятелю РПЦ патриарху Кириллу в 2017 году и в котором просил о снятии «всех отлучений», видимо, имея в виду отлучение от Церкви и наложенную анафему. Позже Филарет отказался от этого письма и заявлений, изложенных в нем.

«Есть информация, что Филарет отказался (от письма – ред.) под давлением своего окружения и политиков. Если бы не было третьих сторон, то, возможно, результат был бы другой. Но история не терпит сослагательного наклонения. Все зависит от самого Филарета, насколько в нем присутствуют христианское мировоззрение и основные принципы духовной жизни», - отметил владыка.

Как сообщалось ранее, вчера на пресс-конференции Патриарх Филарет потребовал от Константинопольского Патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года, который принял решение о ликвидации УПЦ КП.

Источник: Inpress.ua
упц, томос, пцу
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