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Сайдик: конфликт на Донбассе может быть заморожен на десятилетия, как в Приднестровье

21.01.2020 / 12:20
Бывший представитель действующего председателя ОБСЕ в ТГК по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик не исключает, что конфликт на Донбассе будет заморожен по примеру приднестровского на десятилетия.

"Не исключаю", - заявил австрийский дипломат в интервью, опубликованном в понедельник, 20 января, в газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, насколько вероятно, что конфликт на Донбассе будет заморожен до состояния приднестровского и дальше начнут отсчитывать десятки лет переговоров по урегулированию.

"В каких-то аспектах это уже есть, - отметил Сайдик. - Приднестровье пользуется тем, что считается частью Молдовы. И все преимущества торговли с ЕС распространяются и на Приднестровье".

"А в нашем конфликте есть люди, которые пользуются соглашением Украины с ЕС о безвизовом режиме. Они сохранили украинские паспорта именно поэтому. В этом аспекте уже сейчас есть определенное сходство с Приднестровьем. Люди очень хорошо понимают, где они больше денег зарабатывают - в ЕС или в России", - добавил Сайдик.

"Но ни Украине, ни России не полезна "приднестровизация" Донбасса", - полагает дипломат, который четыре с половиной года представлял ОБСЕ в ТКГ и покинул эту позицию в конце прошлого года.

"Здесь территория намного больше и больше населения - уже сейчас поддержание этой территории стоит больших денег. Но когда-то все же надо будет вложить туда большие деньги, восстановить промышленность, шахты. Готова ли Россия на это?" - заметил он.

Бывший представитель ОБСЕ, считает, что Россия, вопреки ее заявлениям, является стороной конфликта на Донбассе, а минские соглашения должны выполняться не последовательно, а пакетно.

"Если посмотрите на минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи (бывшего главы миссии ОБСЕ в контактной группе.- "Ъ") Хайди Тальявини, (экс-президента Украины.- "Ъ") Леонида Кучмы и (бывшего посла РФ в Украине.- "Ъ") Михаила Зурабова. Потом пропущено расстояние - и есть Захарченко и Плотницкий (бывшие руководители непризнанных "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.- ред.). Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху. И есть один посредник - ОБСЕ", - сказал Сайдик.

Он также подчеркнул, что "минские соглашения - это пакет, и если последовательно выполнять их, то сначала должен быть установлен режим тишины и произойти отвод сил и средств".

"Если говорите о последовательности, нельзя было бы говорить о политических темах до решения вопросов безопасности. Надо было бы начинать с первой статьи и последовательно интерпретировать", - сказал Сайдик.

По его словам, Киев отказывается закреплять особый статус Донбасса в Конституции Украины, потому что на другие вопросы нет ответов.

"По поводу особого статуса: согласно "формуле Штайнмайера", он вступает в силу на постоянной основе после выборов. Если вы читаете минские соглашения, то там написано, что на следующий день начинается процесс восстановления контроля над границей Украиной. А как это будет? Кто принимает закон, когда непонятно, что будет на следующий день? Это надо в одном пакете делать", - подчеркнул дипломат.

"Поэтому читайте так называемый план Сайдика. Мы в наших предложениях первым делом писали, что это должен быть пакет, в котором все решения будут приниматься не последовательно, а в совокупности. И предлагали, хотя это, может быть, звучит странно, чтобы соглашения были ратифицированы, потому что одна из проблем заключается в том, что они не ратифицированы", - отметил бывший представитель ОБСЕ.

И, по его мнению, "это следует сделать через "нормандский формат".

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Донбасс, конфликт на Донбассе, Сайдик
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