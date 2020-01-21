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Сайдик о России: великан не должен говорить гному – ты для меня угроза

21.01.2020 / 15:47
Экс-представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сравнил Россию с великаном и заявил, что она хотела участвовать в переговорах об ассоциации Украины и Евросоюза.

Об этом шла речь в интервью Сайдика российскому "Коммерсанту"

Прямая речь: "Украина должна была в какой-то момент сделать выбор. Я общался с членами делегации ЕС, которые вели переговоры с Украиной по Договору об ассоциации. Они мне говорили: мы столько раз спрашивали у россиян: что вы хотите, какие у вас конкретные проблемы? И единственное, что слышали в ответ: мы хотим участвовать в этих переговорах (ЕС и Украины, – ред). Но это не треугольник! Таких переговоров не могло быть.

Почему есть такие дискурсы? Почему развивается противостояние? Великан не должен говорить гному: ты для меня угроза. А вот для гнома великан – угроза. Великан должен внушить гному доверие и не требовать от гнома, чтобы тот внушил доверие великану. А что вы делаете? В основном великан кричит, шумит и говорит: если ты не сделаешь то-то, я тебе отключу это".

На вопрос, что Россия воспринимает любое движение бывших стран СССР в сторону ЕС как процесс, который может закончиться членством в НАТО, Сайдик напомнил, что членство в ЕС не означает автоматического членство в НАТО.

Он добавил, что "Россия-великан" ничего не сделала для того, чтобы внушить доверие своим соседям, которые все меньше, чем она, поэтому "эти страны-гномы начинают бояться".

Сайдик также рассказал, что во времена его работы начальником департамента европейской интеграции в МИД Австрии он отвечал и за отношения ЕС с Россией.

По его словам, в то время России делали много предложений и просили самоопределиться, европейская она страна или азиатская, сказать где она видит свое место – в Европе, в Азии, в мире, но РФ так и не определилась.

Напомним: экс-представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что сторонами конфликта на Донбассе являются Украина и Россия, а не Украина и так называемые "Л/ДНР".

Источник

Евросоюз, РФ, Сайдик
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