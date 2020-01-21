Войти | Зарегистрироваться
17:36

вторник,
21 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве состоится гала-концерт фестиваля православной поэзии

21.01.2020 / 15:55
В Киеве состоится гала-концерт фестиваля православной поэзии
Фестиваль Источник: Центр информации УПЦ
Учредителями фестиваля стали: сестричество имени преподобномученицы Елисаветы при храме в честь святителя Михаила, первого митрополита Киевского, и творческая студия «DелоБЛАГО»

Сегодня в столичном Доме художника состоится гала-концерт І Киевского фестиваля православной поэзии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине», гостей ждёт разножанровая программа, посвящённая зимним праздникам.

«На концерте выступят лауреаты международных и всеукраинских песенных фестивалей и конкурсов, состоится церемония награждения лауреатов и дипломантов фестиваля, а также выставка детских рисунков», - сообщили организаторы.

Учредителями фестиваля стали: сестричество имени преподобномученицы Елисаветы при храме в честь святителя Михаила, первого митрополита Киевского, и творческая студия «DелоБЛАГО».

Начало мероприятия в 18.00. Вход свободный.

Дом художника находится по адресу: ул. Сечевых стрельцов,1-5.

Как сообщалось ранее, в конкурсных турах фестиваля православной поэзии приняли участие более 100 человек.

Главные задачи фестиваля - поддержка современной духовной поэзии православных авторов в Киеве и Украине, популяризация в обществе христианских ценностей, высоких нравственных идеалов и любви к Родине.

упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.