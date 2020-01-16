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Источник: Порошенко хочет стать главным оппозиционером, чтобы спастись

16.01.2020 / 17:59
Пятый президент Украины Петр Порошенко пытается стать главным оппозиционером, надеясь избежать преследований.

Об этом сообщил один из бывших ключевых соратников бывшего президента

По данным УП, Порошенко целенаправленно работает на свой электорат и на завоевание электората партии "Голос". а его стратегическая задача на ближайшее время – стать "оппозиционером №1", чтобы избежать преследований.

Прямая речь источника: "Петро сейчас не так хочет к власти, как желает защиты. Для этого ему надо максимально нарастить мышцы, он должен стать главным оппозиционером как внутри страны, так и вовне. Петро реально боится, что, когда у Зеленского дела пойдут плохо, Порошенко сразу попытаются посадить".

Напомним: Петр Порошенко – опытный политик, дипломат, бизнесмен, он был президентом Украины с мая 2014-го по май 2019 года.

При новой власти против Порошенко возбудили более дюжину дел, к чему причастен Андрей Портнов – руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича и заместитель (с 24 января 2014 года первый заместитель) главы АП при Януковиче.

В частности, экс-президента подозревают в том, что он вмешивался в работу Высшего совета правосудия.

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной госизмены Порошенко во время подписания Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

Источник

оппозиционер, Порошенко
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