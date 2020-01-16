АТОшника Грищенко допросили по делу Шеремета

Об этом сообщил адвокат Грищенко Виталий Ковальчук.

Прямая речь: "Отрабатывают его фронтовые связи по "Правому сектору". Влад подтвердил, что знаком с Антоненко, Кузьменко знает с 2017 года, Дугарь знает с 2019 года (речь идет о подозреваемых в убийстве Шеремета Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь – ред.)".

По словам защитника, Грищенко не спрашивали о телефонных разговорах, которые следствие обнародовало на брифинге и на которых он и его жена упоминают дело Шеремета.

Также его не спрашивали о взрывчатке, хотя правоохранители отмечали, что именно супруги Грищенко могли сделать устройство для убийства журналиста.

Адвокат говорит, что это первый допрос Грищенко по делу Шеремета. Теперь у его подзащитного статус свидетеля по этому делу.

Жену АТОшника, также ветерана Инну Грищенко не допросили.

Напомним: 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко, Дугарь фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета за несколько дней до убийства.

Следствие считает основным мотивом убийства дестабилизацию ситуации в стране.

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