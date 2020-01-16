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В УПЦ открыли аккредитацию СМИ на освящение вод Днепра

16.01.2020 / 17:11
В УПЦ открыли аккредитацию СМИ на освящение вод Днепра
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Аккредитованные представители СМИ должны быть на месте события в 11.00

В день Крещения Господня, 19 января, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятит воды Днепра в Оболонском районе Киева, возле Свято-Покровского собора (ул. Приречная, 5А).

Аккредитацию проводит Центр информации УПЦ по тел. (066) 095 14 76.

Аккредитованные представители СМИ должны быть на месте события в 11.00.

Около 11.30 начнется торжественное освящение вод Днепра, после чего состоится брифинг для аккредитованных СМИ с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Далее киевляне начнут омовение в крещенской купели.

Свято-Покровский собор Киева находится по адресу ул. Приречная, 5А. Проезд: от станции метро «Минская», «Героев Днепра» - маршрутным автобусом № 559 до храма. От станции метро «Минская» - троллейбусом № 4, 24к до остановки «Ул. Приречная»; от станции метро «Петровка» - троллейбусом № 34 до остановки «Центр "Сфера"». С Рыбацкого полуострова - автобусом № 88 до остановки «Ул. Приречная».

*** Крещение Господне - один из главных христианских праздников, завершающий Рождественские святки. Этот праздник еще называют Богоявлением. По Евангелию от Матфея, когда святой Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа, с небес сошел Дух Святой в виде голубя. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству Крещения, через которое человек рождается для жизни во Христе.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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