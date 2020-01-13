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Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

13.01.2020 / 09:01
Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве добровольца Амины Окуевои и покушении на убийство ее мужа Адама Осмаева.

Об этом 12 января сообщили прокуратура Киевской области, а также министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook

Дословно прокуратура: "Прокуратурой Киевской области совместно с ГУ НП в Киевской области задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами".

"Благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева.

На счету преступников еще два заказных убийства, совершенные в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты.

В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков".

Вместе с тем, глава МВД Арсен Аваков обнародовал фото и видео задержания одного из подозреваемых.

Он также сообщил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оружии, найденном на месте преступления.

Прямая речь Авакова: "Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убивств, и в том числе - в убийстве Амины.

ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии. Идут следственные действия".

Напомним, 30 октября 2017 года возле железнодорожного переезда возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева, Окуева погибла.

Перед этим в Окуеву и Осмаева стреляли 1 июня в Киеве на Подоле.

Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2".

Источник

задержание, Аваков, Амина Окуева, Убийство
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