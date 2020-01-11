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Иран признал, что сбил украинский самолет

11.01.2020 / 18:11
Иран официально признал, что сбил украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ.

Об этом сообщает The New York Times

В субботу, 11 января, утром об этом объявили иранские военные.

По их словам, это произошло по ошибке из-за того, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы.

Как говорится в заявлении, самолет "принял положение и высоту вражеской цели", когда приблизился к базе иранского Корпуса Стражей Исламской революции (элитный военное подразделение – УП). Именно в этих условиях "из-за человеческой ошибки" самолет "попал под обстрел".

"Печальный день. Предварительные выводы внутренних расследований вооруженных сил: человеческая ошибка в кризисной ситуации, вызванной авантюризмом США, привела к катастрофе. Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, семьям погибших и другим пострадавшим странам", – написал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Напомним: самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Источник

ракета, самолет, крушение, Иран
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