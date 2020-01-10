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В день траура радикально настроенные протестующие пытались организовать провокации на законной стройке Никольской Слободки

10.01.2020 / 14:15
Общественная организация “Никольская Слободка” в сговоре с “комитетом противодействия незаконным застройкам” 9.01.2020 в 19:00 попытались устроить бойню со взрывпакетами и дымовыми шашками на частной территории строительной площадки по адресу: г.Киев, ул.Никольско-Слободская 7-9.

Замеченные ранее и на других законных строительных объектах по всему Киеву,  проплаченные активисты в количестве порядка 100 человек под предводительством Андрея Бобровского,  собрались под строительной площадкой, с целью повреждения забора и организации драки с официальной охраной строительного объекта, который находится на частной территории. Подобные провокации организовываются исключительно  с целью дальнейшего вымогательства денежных средств у застройщика. 

Благодаря продуманным  действиям застройщика и слаженной работе правоохранительных органов, по недопущению провокаций со стороны радикально настроенных граждан  удалось избежать большого общественного резонанса.

Ранее тем же днем законопослушный застройщик ТОВ “Новая Слободка” для выполнения требований КП “Киевблагоустройство”  по переносу забора с коммунальной территории, в день получения предписания произвел демонтаж забора собственными силами. После чего, в рамках закона,  застройщик начал ограждать забором частную территорию на которой и планируется строительство жилого комплекса. 

Правоохранительными органами были задокументированы факты порчи имущества застройщика. Уже в ближайшее время всем незаконным и подстрекательным действиям со стороны Андрея Бобровского и его сообщников будет дана адекватная правовая оценка согласно статье 194 КК Украины и выставлена сумма нанесенного ущерба, после чего последует обращение в суд для компенсации всех материальных потерь.

Напомним, что застройщик ТОВ “Новая Слободка” на праве собственности владеет земельным участком с кадастровым номером 8000000000:66:178:0086, а также всей разрешительной документацией для начала подготовительных и строительных работ на собственном участке.



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