Кого Украина выдала РФ: СМИ назвали 44 фамилии

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на собственные источники

По данным СМИ, большинство из 124 человек, которые Украина отправила на обмен, были освобождены из мест заключения.

Кроме того, Украина передала на неподконтрольные территории 17 иностранцев, обвиняемых в тяжких преступлениях, 14 из них - граждане Российской Федерации. Также в списке - двое белорусов и один гражданин Бразилии.

"В перечне немало лиц с чисто уголовными преступлениями, которые произошли за пределами зоны боевых действий и не имеют отношения к войне ", отмечает издание. Информацию о них планируют обнародовать позже.

В настоящее время обнародованы фамилии лиц, подозреваемых в терроризме на территории мирной части Украины.

В частности, на обмен попали:

Эдуард Бондаренко и Сергей Пастухов, которые обвинялись в преступлении против контрразведчика СБУ Александра Хараберюша.

Аббасов Рустам Нуридин Оглы и Сергей Петриков, которых судили за подготовку теракта в Мариуполе.

Марина Ковтун, в 2014 г. организовала взрыв в харьковском рок-клубе "Стена", в результате которого пострадали 13 человек.

Вячеслав Чумак, обвиняемый в диверсии, который совершил три взрыва на железнодорожных путях недалеко от Харькова.

Владимир Дворников, Сергей Башлыков и Виктор Тетюцкий - исполнители теракта во время "Шествия достоинства" в Харькове.

Игорь Джадан, участник харьковского "Антимайдана".

Вячеслав Евтухов, Сергей Веселов и Дмитрий Волошко - "харьковские партизаны", признаны виновными в семи террористических актах.

Константин Калашников, осужденный на 12 лет за подрыв моста на железной дороге в Одесской области.

Владислав Долгошей, Руслан Долгошей, Николай Казанский, Олег Мазур и Николай Селятенко - подозреваемые в серии диверсионно-террористических актов на территории Одесской и Николаевской обл.

Николай Дубина, осужденный за подрыв моста в Запорожской области.

Екатерина Фотьева, Александр Шевцов, Игорь Удовенко и Евгений Подмазко, обвиняемые в серии терактов в Одессе.

Владимир Грубник, организатор взрыва у здания СБУ в Одессе.

Мирослав Мельник, ранее судимый житель Донецкой области, который в 2017 году взорвал автомобиль в центре Одессы.

Николай Рубан, принес на блокпост в Станице Луганской взрывчатку, замаскированную под банку с медом.

Среди иностранцев, выданных в ходе обмена:

Полковник РФ Валерий Гратов, задержанный в 2017 году при попытке попасть на территорию "Приднестровской республики". 27 декабря по ходатайству прокурора ему изменили меру пресечения с содержания в тюрьме на личное обязательство.

Лариса Чубарова, известная по прозвищу "Тереза". В начале 2014 года была активной участницей пророссийских движений в Харькове. Позже она присоединилась к террористам на оккупированных территориях, где вошла в террористическую группировку Игоря Безлер.

Александр Дакар (Кринари), обвиняемый в покушении на жизнь Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева в 2017 году.

Александр Дакар (Кринари), обвиняемый в покушении на жизнь Окуевой и Осмаева

Руслан Гаджиев, воевал на стороне пророссийских боевиков. В январе 2015 году он участвовал в наступлении на силы АТО в районе села Санжаровка.

Олег Даронин, который приехал воевать на Донбасс из Ханты-Мансийского округа, в 2015-м вступил в ряды одного из батальонов так называемой "ЛНР", был разведчиком.

Владислав Макаров, которого в 2015 году приговорили к 9 годам за шпионаж в интересах спецслужб РФ и незаконное обращение с оружием.

Шамиль Мулиев по прозвищу "Шаман", в "ЛНР" вступил в вооруженное формирование "СССР Брянка", дежурил на блокпостах неподалеку Станицы-Луганской.

Мурат Джимиев, задержан по называемому делу "осетинских террористов", его обвиняли в подготовке теракта во время акций протеста под Верховной Радой осенью 2017 года.

Сергей Петров, приехавший из российского Омска в Донецк, несколько недель дежурил на блокпостах и ​​проходил военный вышкол.

Василий Кусакин, приехал в ОРДЛО Украину из Якутии, участвовал в боях против украинских военнослужащих в Широкино.

Николай Покусаев, который получил 4 года тюрьмы: входил в полк "ДНР", незаконно хранил боеприпасы, участвовал в боевых действиях против подразделений ВСУ.

Евгений Шаталов, в декабре 2015 года подписал контракт с "Минобороны ДНР". В течение двух лет служил дежурным в штабе боевиков.

Максим Сливко, фигурировал в деле так называемых "оболонских террористов". По версии правоохранителей, готовил теракт в Киеве.

Анатолий Бусыгин, убил человека в Мариуполе, за что получил приговор в 2018 году.

Дмитрий Новиков - белорус, обвиняется в ведении боевых действий против украинских войск в составе террористической организации.

Олег Ткачук - белорус, был участником массовых беспорядков в Одессе 2 мая на стороне "Антимайдан".

Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, в сентябре 2014 года приехал в Украину и является одним из "самых известных" иностранных боевиков "Л/ДНР".

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", где президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Среди прочего стороны договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".

29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

В рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинца, из них 76 вернулись на подконтрольную Украине территорию, еще 6 решили остаться на оккупированной части Донбасса. В свою очередь, Украина передала 124 человека.

30 декабря представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская заявила, что в плену боевиков на Донбассе остаются около 300 украинцев.

31 декабря президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Во время разговора главы государств среди прочего также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев (в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине).

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