Турецкий парламент одобрил отправку войск в Ливию

Об этом сообщает Bloomberg.

Анкара осуществила этот шаг в связи с официальной просьбой о военной поддержке со стороны правительства Ливии.

Ожидается, что турецкие войска в рамках годичного мандата будут поддерживать базированное в Триполи правительство премьер-министра Файеса аль-Саррая против сил под руководством командующего Халифа Хафтара, которых поддерживают российские наемники, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Вмешательство Турции может осложнить международные усилия, нацеленные на преодоление разногласий, разрушивших страну после свержения диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил некоторые европейские и арабские страны в поддержке "путчистского командующего Восточной Ливией" и заявил, что Турция приглашена законной администрацией Ливии.

Эрдоган заявил, что в Ливии незаконно находятся 2 тысячи бойцов российской ЧВК Вагнера и 5000 наемников из Судана, которые поддерживают Хафтара.

Итальянские политики ранее обвиняли Францию ​​в незаинтересованности в стабилизации ситуации в Ливии из-за своих нефтяных интересов.

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