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17:58
Папа Римский призвал "сойти с пьедесталов гордости"
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17:56
В авиакатастрофе в Казахстане погибли 12 человек – уточненные данные
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16:47
NYT: США планируют глобальную передислокацию войск, чтобы противостоять РФ
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10:54
Берлин пытался помешать санкциям США против "Северного потока-2"
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16:48
РФ обещает ответ США на санкции за "Северный поток-2"
- 17:58
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16:23
В Украине выросли "минималка" и прожиточный минимум
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15:52
В Украине начали действовать новые цены на газ
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14:19
Коболев рассказал, почему Газпром подписал договор с Нафтогазом, а не с Оператором ГТС
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12:48
Украинская энергосистема станет частью европейской через 3 года
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11:15
Оржель: Украина будет получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно $2-3 млрд ежегодно
- 16:23
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