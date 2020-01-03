Войти | Зарегистрироваться
17:04

пятница,
03 января
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Происшествия

По аэропорту Багдада нанесли ракетные удары, погиб иранский генерал

03.01.2020 / 16:49
Три ракетных удара ночью 3 января были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада.

Об этом сообщает  Al-Arabiya.

В результате обстрелов взорвались два автомобиля. Сообщается о гибели восьмерых человек. Как заявили в шиитском формировании "Аль-Хашд аш-Шааби", погибли пять членов организации, еще двое - "гости, прибывшие в багдадский аэропорт".

По данным телеканала, среди погибших - глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. Также погиб руководитель управления общественных связей "Аль-Хашд аш-Шааби" Ирака Мухаммеда аль-Джабири.

 

Восьмой погибший - гражданский, который скончался в своей машине возле аэропорта после того, как в него попала одна из ракет.

Как сообщает телеканал Al Hadath, есть пострадавших среди мирного населения. Также получили ранения 12 иракских солдат, которые несли службу на блокпосту у въезда в аэропорт. В него попала одна из ракет.

Еше одна прилетела на взлетно-посадочную полосу, из-за этого аэропорт закрыли.

Источник

аэропорт, гибель, генерал, обстрел, Багдад
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.