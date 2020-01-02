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Гончарук назвал достижения нового правительства за 2019 год

02.01.2020 / 13:12
Премьер-министр Алексей Гончарук перечислил достижения своего правительства в 2019 году и отнес к ним свежий контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" по транзиту газа на следующие 5 лет.

Об этом сообщает Facebook-страница Гончарука

Прямая речь: "Наше правительство работало и работает над тем, чтобы люди почувствовали изменения не через 3-5 лет, а уже сейчас!

Мы приняли решение, которое позволяет снизить сумму в платежках за тепло до 30%. К инициативе присоединились уже более 20 городов.

Провели процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" по европейским правилам.

 Подписали договор по транзиту газа на пять лет с возможностью пролонгации. "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража.

 Одобрили программу медгарантий, которая будет гарантировать людям бесплатную помощь при родах, лечении инсульта, инфаркта и пр. Предусмотрели на это 72 млрд грн (это почти 64% средств, предусмотренных на здравоохранение на 2020 год).

В два раза увеличили финансирование правительственной программы "Доступные лекарства", добавив в пакет инсулин – в целом это 3,3 млрд грн в 2020 году.

 Открыли 45 учебно-практических центров с новым оборудованием и техникой для учащихся. Выделили отдельный бюджет на программу "Способная школа для лучших результатов".

Предусмотрели в госбюджете доплату молодым учителям в 2020 году – каждый учитель со стажем до 10 лет получит 21 тыс грн.

 Подписали меморандум с мобильными операторами, чтобы украинцы имели качественный и доступный интернет. Особенно, в сельской местности.

 Запускаем программу дешевых кредитов для открытия малого и микробизнеса. Начали прием заявок – 5%, 7%, 9%. Старт программы с 1 февраля 2020 года.

Начали земельную реформу. Разработали программу дешевых кредитов для украинских фермеров на покупку земли. Старт программы – в 2020-м.

Запустили процесс приватизации убыточных нестратегических предприятий, а это дополнительные ~ 12 млрд грн в госбюджет.

 Перезагружаем власть – обновили руководство токсичных властных структур. Перезагрузка Гостаможслужбы, Госналоговой, Госгеокадастра, Госгеонедр, Укравтодора и прочих. А в начале этого месяца состоялся запуск Новой таможни. Она должна перекрыть потоки контрабанды в страну.

 Усилили защиту прав собственности – открыли Офис противодействия рейдерству.

Упростили процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшили сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов.

Боремся с теневыми рынками. Нелегальный бизнес приносит нашей стране серьезные убытки. Так, за 1 день нам удалось закрыть более 5300 игорных заведений по всей территории Украины.

На прошлой неделе начали проверки АЗС. Уже 621 АЗС проверено и закрыто 403 нелегальных заправки, демонтировано – 93.

Госгеокадастр начал наполнение Публичной кадастровой карты новыми слоями. В частности, добавлены отдельные информационные слои "Незарегистрированные территории", "Леса", "Природно-заповедный фонд".

Переводим госуслуги в онлайн. Уже есть первые результаты!

Запустили Е-кабинет застройщика. Он предоставляет услуги по объектам класса последствий СС1, что составляет 80% всех заявок, поступающих в Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Через Е-кабинет уже строятся 254 объектов, а 86 – введены в эксплуатацию.

Тестируем приложение Дія (в котором уже доступны электронный техпаспорт и электронное водительское удостоверение). Свои заявки на участие в тестировании отправили 58 тыс украинцев.

Запустили еще один удобный сервис – единый транспортный портал.

 Сотрудничество с МВФ. Программы МВФ в Украине – это сигнал инвесторам, что здесь работает понятное и ответственное правительство, мы выполняем то, что декларируем. Следовательно – это поступления инвестиций, создание новых рабочих мест, рост экономики.

И это далеко не все. Нас интересуют не формальные показатели, а конкретные результаты. 2019 – это наш подготовительный период для того, чтобы 2020 стал "годом эффективности"!".

Напомним: новый Кабинет министров во главе с Алексеем Гончаруком работает с 29 августа 2019 года.

Источник

Кабмин, Гончарук, достижения
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