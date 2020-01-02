Освобожденным из плена военным вручили новые документы

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ

Дословно: "Двенадцати освобожденным из плена военнослужащим украинцам в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" вручено восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывания на военной службе в Вооруженных силах Украины".

Удостоверение и военные билеты от имени руководства генштаба ВСУ вручил начальник управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Александр Тарнавский.

Напомним: 29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинцев, из них 76 вернулись на подконтрольную Украине территорию, еще 6 решили остаться на оккупированной части Донбасса. В свою очередь, Украина передала 124 человека.

30 декабря представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская заявила, что в плену боевиков на Донбассе остаются около 300 украинцев.

31 декабря президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Во время разговора главы государств среди прочего также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев (в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине).

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