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В УПЦ считают, что Элладская и Александрийская Церкви поддержали Варфоломея в признании ПЦУ из-за материальной зависимости

02.01.2020 / 14:02
В УПЦ считают, что Элладская и Александрийская Церкви поддержали Варфоломея в признании ПЦУ из-за материальной зависимости
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Иерарх подчеркивает, что Элладская и Александрийская Церкви не выдержали оказываемого на них внешнего давления

Элладская и Александрийская Церкви признали решение Патриарха Варфоломея из-за материальной зависимости от Греции.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Klymenko Time», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Пока признали ПЦУ только <...> сателлиты Константинопольского патриархата – и Александрийская, и Элладская Церкви. Нужно еще учитывать то, что именно эти Церкви зависят, в том числе и материально, от Греческого государства. Наверное, не секрет, что духовенство греческое получает государственную зарплату, и Александрийский патриархат получает от Греции через МИД зарплату», – отмечает митрополит Антоний.

Иерарх подчеркивает, что Элладская и Александрийская Церкви не выдержали оказываемого на них внешнего давления.

«Мы видим, что церковный вопрос сейчас некоторые силы пытаются включить в большую геополитику. И таким образом решать свои какие-то очень важные, как они считают, стратегические задачи», - сказал он.

По словам митрополита, православный человек должен быть патриотом своего государства, но, несмотря на гражданскую принадлежность к тому или иному Отечеству, помнить и более важный жизненный принцип.

«Я очень люблю одно высказывание святых отцов, которое гласит следующее: "Все мы граждане Неба, но с земной пропиской". Мы должны ценить эту земную прописку, но понимать, что все же подлинное Отечество наше на Небе. И для того, чтобы его заслужить, иногда приходиться защищать свою веру и от давления сильных этого мира. Но вопрос ведь в том, что все это предполагает некий крестный путь конкретного человека, конкретной Церкви. А на крест не всем очень хочется», – резюмировал архиерей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
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