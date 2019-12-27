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Гончарук: в Украине не изменят правил предоставления субсидий в этом сезоне

27.12.2019 / 14:46
В Украине не будут пересматривать субсидии в течение этого сезона и все, кому она назначена, получат выплаты.

Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Україна 24".

«Те, кому назначена субсидия, в течение этого сезона ее не потеряют... У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначили субсидию. Конечно, если человек становится таковым, кто получает право на оформление субсидий, он сможет оформить субсидию... Тем, кому назначена субсидия на этот сезон, они гарантированно ее получат», - сказал он.

Гончарук заверил, что нет проблем со средствами государственного бюджета для выплаты субсидий населению.

Источник

субсидии, Гончарук
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