Премьер заявил, что уменьшения размера субсидий не будет

Об этом он заявил в своем видеоблоге.

Прямая речь: "Субсидии уменьшены в этом году точно не будут. И этот отопительный сезон, все те, кто их оформили, пройдут на тех условиях, на которых они уже оформили. И принцип оформления субсидий также не меняется и в следующем году."

Премьер-министр подчеркнул, что правительство намерено достичь показателя, при котором семья будет тратить не более 15% совокупного дохода на коммунальные услуги.

Напомним: Кабинет министров на заседании 20 октября одобрил изменения к постановлению, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим и гражданам старше 60 лет.

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