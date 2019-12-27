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Трамп заявил, что разговор с Зеленским был идеальным

27.12.2019 / 09:46
Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским был идеальным и без давления.

Об этом он написал в Twitter.

"Не было преступления, телефонный разговор с Украиной (Президентом Украины Владимиром Зеленским - ред.) был идеальным и "без давления", - написал Трамп.

Он добавил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси имеет ноль голосов от республиканцев в Сенате, но хочет навязать свои правила.

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси усилила давление на Сенат с требованием обеспечить "справедливый" судебный процесс относительно импичмента Дональда Трампа и проведения слушаний со свидетелями, которых ранее блокировал президент, в частности экс-советника президента по вопросам нацбезопасности Джона Болтона и в.и.о. руководителя администрации Белого дома Мика Малвени.

Как сообщалось, 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентами США и Украины, из-за которого в Палате представителей США начали процедуру импичмента, поскольку из текста разговора следует, что Дональд Трамп оказывал давление на Владимира Зеленского, убеждая начать в Украине расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

19 декабря Палата представителей США проголосовала за объявление импичмента президента Трампа. Сенат намерен начать судебное слушание относительно импичмента в январе 2020 года.

Источник 

телефонный разговор, Трамп, Зеленский
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