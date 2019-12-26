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Суд отправил Пимахову под домашний арест

26.12.2019 / 13:50
Высший антикоррупционный суд отправил бывшего первого зампреда председателя Государственной миграционной службы Дину Пимахову под ночной домашний арест.

Об этом сообщает САП

Суд удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о мере пресечения в виде ночного домашнего ареста до 21 февраля 2020 года.

Пимахова также обязана носить электронный браслет, прибывать к детективу, прокурору или в суд, воздерживаться от общения со свидетелями.

Подозреваемая сдала на хранение загранпаспорт.

Напомним: Национальное антикоррупционное бюро 19 декабря сообщило Пимаховой о подозрении по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса – получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, за совершение в интересах третьего лица действия с использованием своего служебного положения.

По данным следствия, в июне 2017 года Пимахова организовала оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама. За это требовала и получила 1800 долларов.

В августе 2017 года она предложила гражданство Украины иранцу согласно его якобы территориальному происхождению, которое должно было подтверждаться фальшивыми документами. За это просила 30 тысяч долларов.

29 ноября 2017 года был задержан агент НАБУ во время якобы передачи взятки первому зампреду Миграционной службы. В конспиративных помещениях НАБУ прошли обыски.

30 ноября в НАБУ заявили, что детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по разоблачению коррупционной схемы, и СБУ, ведя прослушивание для бюро, завербовала Пимахову для давления на бюро.

Пимахова выступила с обличительным заявлением и заверила, что сама обратилась в милицию, потому что не знала, что Сергей Титенков – агент НАБУ. 21 марта 2018 года ее уволил Кабмин.

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суд, домашний арест, Пимахова
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