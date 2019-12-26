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Митрополит Варфонофий рассказал о жизни Винницкой епархии в 2019 году

26.12.2019 / 13:50
Митрополит Варфонофий рассказал о жизни Винницкой епархии в 2019 году
lavra.ua Источник: Центр информации УПЦ
Он сообщил, какой сейчас является ситуация в Винницкой епархии

В Винницкой епархии Украинской Православной Церкви сложилась непростая ситуация, но священники и верующие остались в единстве.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом сказал митрополит Винницкий и Барский Варсонофий во время встречи с молодежью в Киево-Печерской лавре.

«Эти стены (Киево-Печерской лавры, - ред.) для меня родные. С 1998 года я нес свое послушание, здесь я принял монашеский постриг. И всегда с особенным трепетом переступаю порог этой святой обители, ведь этот монастырь является уделом Пресвятой Богородицы.

Год назад решением Священного Синода я был назначен правящим архиереем Винницкой епархии вместо (перешедшего в ПЦУ, - ред.) бывшего митрополита Симеона», – сказал владыка Варсонофий. 

Он сообщил, какой сейчас является ситуация в Винницкой епархии.

«Около 8% священников под административным, финансовым и личным давлением перешли в (ПЦУ, - ред.). Но большинство твердо решили остаться под омофором Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и в единстве с Матерью-Церковью.

Мы всегда ждем возвращения в лоно Церкви отпавших братьев. Да, здесь нужно проявить строгость в соответствии с церковными канонами, и их временное послабление дается лишь для спасения души, потому что наша цель – помочь человеку вернуться», - сказал митрополит Варсонофий.

Архиерей подчеркнул, что «если человек искренне кается, то к нему можно применить снисхождение, но если он упорствует во лжи и обмане, то нужно проявить строгость. […] Константинопольский Патриарх принял в общение нераскаявшихся […], которые не имеют законной иерархии, потому в отношении него и было соборным постановлением РПЦ принято решение прервать евхаристическое общение».

Рассказав о жизни Винницкой епархии, владыка Варсонофий продолжил: «Прошел год после того, как была создана ПЦУ. И что мы имеем в итоге? Получилось не объединение, а скорее разделение, даже на уровне семей. Раскол только усугубился. И это является еще одним подтверждением того, что путем выхода человека из раскола и возвращения в Церковь может быть только покаяние. А со стороны бывших членов УПЦ КП и УАПЦ этого не было».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Винницкая епархия
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