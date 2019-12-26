"Нафтогаз Украины" за 9 мес. увеличил консолидированную чистую прибыль на 27%

"Прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2019 составила 28,9 млрд грн, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат произошел в основном за счет показателей сегментов "Транзит природного газа" и "Интегрированный газовый бизнес", – отмечается в сообщении пресс-службы компании.

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