Операторы АЗС снизили цены на бензин после встречи с Зеленским

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка.

Отмечается, что в сетях ОККО и WOG цены на бензин и дизтопливо опустились на 50 коп./л, Amic снизил цену бензина на 80 коп./л, дизтопливо - на 70 коп./л.

"В консолидированной сети группы "Приват", которая к текущему моменту не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн/л", - говорится в сообщении.

Напомним: президент Владимир Зеленский во время совещания с представителями рынка призвал крупнейшие сети автозаправочных станций более активно снижать цены на бензин и дизтопливо.

Как пишет enkorr со ссылкой на участников встречи, в качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена 1,1 доллар/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года. В Офисе президента ценовых изменений ожидали уже со следующего дня, 24 декабря.

Источник