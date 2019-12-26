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Операторы АЗС снизили цены на бензин после встречи с Зеленским

26.12.2019 / 12:48
Цены на бензин и дизтопливо на станциях крупных сетей 24 декабря опустились на 0,5-1 грн/л.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка.

Отмечается, что в сетях ОККО и WOG цены на бензин и дизтопливо опустились на 50 коп./л, Amic снизил цену бензина на 80 коп./л, дизтопливо - на 70 коп./л.

"В консолидированной сети группы "Приват", которая к текущему моменту не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн/л", - говорится в сообщении.

Напомним: президент Владимир Зеленский во время совещания с представителями рынка призвал крупнейшие сети автозаправочных станций более активно снижать цены на бензин и дизтопливо.

Как пишет enkorr со ссылкой на участников встречи, в качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена 1,1 доллар/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года. В Офисе президента ценовых изменений ожидали уже со следующего дня, 24 декабря.

Источник 

бензин, АЗС, цены на бензин
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