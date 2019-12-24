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Управделами УПЦ ответил на обвинения в «хранении оружия в храмах и сотрудничестве с боевиками»

24.12.2019 / 14:51
Управделами УПЦ ответил на обвинения в «хранении оружия в храмах и сотрудничестве с боевиками»
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний подчеркнул, что он, как управляющий делами Церкви, занимался каждым отдельным случаем в проблемных ситуациях, освещаемым в СМИ, но правдивая информация зачастую не была нужна

Против Украинской Православной Церкви велась спланированная информационная атака в СМИ, в ходе которой Церкви не давали возможности рассказать правду и подавали информацию исключительно в искаженном виде.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в интервью изданию «Главком».

«Каждый факт надо разобрать отдельно. Вот вы говорите, что наши священники участвуют в боевых действиях. Но знаете, что с этим мы начали разбираться с самого начала вооруженного конфликта? Ведь это недопустимо, чтобы священник участвовал в таких действиях. К сожалению, сейчас такое время, когда много людей могут просто надеть рясу и называть себя священниками. Есть такие «священники», которые под запретом, с которых снят сан, а они ищут себе приключений, потом снимают на видео и подают так, что это вроде бы наш священник. Всю информацию, которая есть, не надо обобщать, надо разбирать, выяснять, почему так произошло», - прокомментировал владыка обвинения в связях с «сепаратистами и боевиками».

Митрополит Антоний подчеркнул, что он, как управляющий делами Церкви, занимался каждым отдельным случаем в проблемных ситуациях, освещаемым в СМИ, но правдивая информация зачастую не была нужна.

«Когда пошли первые заявления от СМИ о том, что в наших храмах находится оружие, в наших церквях сепаратисты, что наши священники не отпевают воинов. Мы сами вызвали СБУ, полицию, чтобы те нашли то оружие, о котором пишут или рассказывают по телевидению. В результате специальные службы составляли акты о том, что ничего нет, но это уже СМИ не интересовало», - рассказал архиерей.

По словам владыки Антония «Церковь не должна заниматься тем, что может привести к конфронтации в обществе и не может быть стороной конфликта».

«Каждый вопрос, который нас беспокоит, который может создать проблему, мы рассматриваем. Если бы этого не было, если бы Церковь перестала быть Церковью, народ почувствовал бы – Церковь занимается политикой. Из-за этого у нас не было бы столько прихожан, сколько есть сейчас. Статистика говорит о том, что за это время (за время вооруженного конфликта) в храмах нашей Церкви увеличилось количество прихожан. <...> Наши храмы в это трудное время переполнены. Посмотрите фото и сравните с храмами ПЦУ», - отметил митрополит Антоний.

Как ранее сообщалось в СМИ, митрополит Антоний рассказал, что в Православную Церковь Украины добровольно перешло 84 прихода Украинской Православной Церкви, а информация о «переходе» 600 приходов является манипулятивной и не соответствует действительности.

 

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Антоний
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