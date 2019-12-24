В Сенате опубликовали обновленный законопроект об "адских санкциях" против РФ

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Берлин пытался помешать санкциям США против "Северного потока-2"
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РФ обещает ответ США на санкции за "Северный поток-2"
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На Кубе впервые за 40 лет назначили премьера
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Польша на слова Путина о Второй мировой: пропаганда в стиле сталинизма
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Парламент Великобритании одобрил соглашение о Brexit
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Слухи о заключении Россией контрактов на прямые поставки газа в Украину не соответствуют действительности
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4,3 миллиона гектаров земли отсутствуют в госкадастре – исследование
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Сокращение промпроизводства в Украине в ноябре ускорилось до 7,5%
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На игорные заведения "охотится" около тысячи полицейских мобильных групп
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В Минэкономики хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
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Красный Крест: в столкновениях под Радой есть пострадавшие
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Турецкие коммандос нашли еще один тайный тоннель в Сирии
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Вифлеемский огонь мира — уже в Украине
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Десантно-штурмовая бригада показала технику, которую используют в ООС
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В Музее космонавтики в Житомире появится уникальный звездолет
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