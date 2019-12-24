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В Сенате опубликовали обновленный законопроект об "адских санкциях" против РФ

24.12.2019 / 14:52
В проекте закона "Акт защиты американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA) о санкциях против России появились правки, которые регулируют введение и снятие санкции с Москвы за военные действия против Украины.

Об этом говорится на сайте Конгресса США.

"Не позднее чем через 45 дней после вступления в силу этого закона (DASKA) и каждые последующие 90 дней Госсекретарь и Директор национальной разведки должны предоставить совместный доклад профильным комитетам, в котором указано принимало ли российское правительство участие в военных действиях в Украине, либо сознательно поддерживало их", - говорится в документе.

Правки к этому разделу прекращают действовать или теряют силу после того, как Госсекретарь и Директор национальной разведки подадут в комитет Конгресса совместный доклад, в котором говорится о том, что правительство РФ не участвовало в военных действиях в Украине или не поддерживало их.

Правки были внесены сенаторами республиканцем Линдси Грэмом и демократом Робертом Менендесом.

Согласно законопроекту, санкции также будут применены, если в совместном докладе Госсекретаря и Директора национальной разведки будет указано, что Москва вмешивалась в демократические процессы в США, включая американские выборы.

Отмечается, что сами санкции накладываются на российские СПГ-проекты за рубежом, на госдолг России, банки, компании и олигархов, которые поддерживают военные действия РФ в Украине или вмешательство в демократические процессы в США.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа оказывает негласное сопротивление законопроекту сенатора Линдси Грэма, который предлагает распространить "адские санкции" на российские банковский и газовый секторы и на государственный долг РФ.

Как сообщалось, международный комитет Сената США принял 17 голосами против пяти проект закона "Акт защиты американской безопасности от агрессии Кремля" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA). Чтобы вступить в силу, документ должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом США.

Источник 

США, санкции, РФ
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