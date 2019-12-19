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СБУ провела в КГГА облаву на ставленников «смотрящих» Горовых

19.12.2019 / 10:46
Основанием для обысков стали системные злоупотребления должностных лиц департаментов

Согласно полученной из внутренних источников информации в Киевсовете, 17 декабря СБУ совместно с Генпрокуратурой провели в Департаменте градостроения и архитектуры КГГА и Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля. Как пишет ForUm, об этом говорится на фб-странице «Активиста».

Основанием для обысков стали системные злоупотребления должностных лиц указанных департаментов, направленных на искусственное создание проблем для субъектов хозяйственной деятельности при выполнении строительных работ.

Согласно полученным данным, к незаконным действиям причастны заместитель директора Депарламента градостроения и архитектуры – Валентина Антоненко и первый заместитель директора Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля – Оксана Попович, которые своими действиями нанесли значительный ущерб субъектам предпринимательской деятельности.

Источники в КГГА сообщают, что Антоненко и Попович – ставленники так называемых «смотрящих» за строительной сферой столицы братьев Юрия и Алексея Горовых. В администрации они отвечали за сбор кассы на первичном уровне.

Напомним, верхушкой коррупционной пирамиды СМИ называют братьев Юрия и Алексея Горовых, о которых было известно еще во времена Януковича и Азарова. Бывший генпрокурор Юрий Луценко во время совещания по вопросам реформирования сферы градостроения прямым текстом называл их имена как «решал». Однако, по мнению политолога Андрея Золотарева, поделать с таким людьми до сих пор ничего не получается потому, что за ними стоят политические группировки.

Эксперты говорят о том, что братья Горовые при новой власти, возможно, утратили политическое прикрытие. Именно с этим связаны начавшиеся «зачистки» в департаментах КГГА, связанных со строительной сферой.

КГГА, обыски, смотрящие, Горовые
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