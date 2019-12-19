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В Сарненской епархии УПЦ считают, что сторонники ПЦУ создают общину на Ровенщине обманным путем

19.12.2019 / 10:35
В Сарненской епархии УПЦ считают, что сторонники ПЦУ создают общину на Ровенщине обманным путем
«Рiвненськi новини» Источник: Центр информации УПЦ
По словам представителей епархии, верующие УПЦ отстаивают свои интересы цивилизованным путем в судовом порядке, в то время, как представители ПЦУ, нарушая законы, 29 ноября срезали замки и захватили храм

Пресс-служба Сарненской епархии Украинской Православной Церкви дала официальный ответ на комментарий Ровенской епархии ПЦУ относительно событий, происходящих в селе Маща Костопольского района Ровенской области, в котором заявила, что представители Православной Церкви Украины обманным путем создают общину.

С полным текстом можно ознакомиться на сайте Сарненской епархии УПЦ, сообщает Центр информации УПЦ.

Епархия заявляет, что «комментарий епархии ПЦУ [...] от начала и до конца сформирован из информации, не соответствующей действительности».

По свидетельству жителей села, которые уже отзывают свои подписи, активисты ПЦУ при проведении опроса о переходе общины в ПЦУ лукаво формулировали вопросы, использовали политические лозунги, прибегали к обвинениям и запугиваниям, опрашивая всех жителей села, а не только непосредственных прихожан храма.

В связи с этим представители УПЦ напоминают, что вопрос смены конфессии решает только церковная, а не территориальная община во главе с настоятелем храма.

Епархия подчеркивает, что община УПЦ села Маща владеет полным пакетом документов на право владения религиозной постройкой, и нет никаких данных о том, как такой же пакет документов появился недавно у сторонников ПЦУ.

По словам представителей епархии, верующие УПЦ отстаивают свои интересы цивилизованным путем в судовом порядке, в то время, как представители ПЦУ, нарушая законы, 29 ноября срезали замки и захватили храм.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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