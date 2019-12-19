WP: глава посольства США в Украине Тейлор уйдет с должности, послом может стать генерал армии

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15:16
"Предал нацию": в США юридически обосновали импичмент
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Глава юридического комитета Сената планирует закончить дело импичмента Трампа
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В США перенесли рассмотрение санкций против России
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Трамп назвал себя "лучшим другом Израиля" из Белого дома
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НАТО считает Россию угрозой евроатлантической безопасности – декларация
- 15:16
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Газовые переговоры Еврокомиссия — Украина — РФ ожидаются 19 декабря
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Названа величина гарантированной цены на газ
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Милованов считает, что открытие рынка земли решит проблему коррупции
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14:52
Министр экономики рассказал, почему гривна усиливается, а цены не падают
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Коболев: переговоры о транзите газа в случае провала сейчас могут возобновиться в апреле-мае
- 18:14
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Турецкие коммандос нашли еще один тайный тоннель в Сирии
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Вифлеемский огонь мира — уже в Украине
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Десантно-штурмовая бригада показала технику, которую используют в ООС
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09:14
В Музее космонавтики в Житомире появится уникальный звездолет
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09:17
Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Дарницком районе столицы
- 09:12
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09:04
Руководство колоний воровало продукты заключенных и сбывало магазинам
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09:08
В Белый дом привезли рождественскую ель
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09:07
Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве
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09:12
Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие
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09:23
Расстрел авто в Княжичах заказал киевский бизнесмен
- 09:04