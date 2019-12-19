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Чешская Церковь поддержала предложение Иерусалимского Патриарха провести встречу Предстоятелей в Иордании

19.12.2019 / 10:50
Чешская Церковь поддержала предложение Иерусалимского Патриарха провести встречу Предстоятелей в Иордании
Митрополит Ростислав, Предстоятель ПЦЧЗиС Источник: Центр информации УПЦ
Священный Синод также обсудил вопрос сослужения епископа Шумперского Исаии (Сланинка) с представителями ПЦУ 21 ноября в Киеве

Церковь Чешских земель и Словакии поддержала предложение Иерусалимского Патриарха Феофила III провести встречу Предстоятелей Поместных Православных Церквей в Иордании в феврале.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт ПЦЧЗиС, такое решение было принято на заседание Священного Синода Православной Церкви Чешских земель и Словакии 17 декабря.

Священный Синод Ческой Церкви принял постановление о вопросе признания автокефалии Православной Церкви Украины, в котором поддержал созыв Предстоятелей Поместных Церквей в Иордании. Отмечается, что Синод приветствует начало официального диалога по решению церковного кризиса в Украине.

«Синод настаивает на своей резолюции, принятой в феврале 2019 года за сдержанную позицию Православной Церкви Чешских Земель и Словакии по Православной Церкви Украины в ожидании общеправославного консенсуса, и призывает своих членов в полной мере уважать эту резолюцию в своей зарубежной деятельности», - сказано, в частности, в постановлении.

Священный Синод также обсудил вопрос сослужения епископа Шумперского Исаии (Сланинка) с представителями ПЦУ 21 ноября в Киеве.

Также Синод запретил представителям других Православных Церквей создавать на территории ПЦЧЗиС свои ставропигиальные структуры, в первую очередь, направленные против «Священного Патриаршего ставропигиального монастыря Успения Пресвятой Богородицы», который основали представители Константинопольского патриархата при поддержке епископа Исаии.

Источник: Inpress.ua
православие
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