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Зеленский предлагает уменьшить концентрацию земли до 10 тысяч гектаров в одни руки

19.12.2019 / 12:49
Президент Владимир Зеленский предложит комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров.

Об этом он сообщил во время встречи с фермерами на Киевщине в среду, 18 декабря.

"С самого начала внесли 200 тыс га, это очень много, в комитет пришла цифра 20 тысяч, тоже много?", - спросил президент у фермеров.

После того как уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что от 1 до 10 тыс га в с/х формируется 3/4 аграрного ВВП страны, Зеленский поддержал новую цифру.

"До 10 тысяч нормально? Давайте от 1 до 10 тысяч рассматривать на комитете, уменьшим цифру. 50 тыс, 20 тыс было - уберем", - резюмировал Зеленский.

Напомним: спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках ведутся вокруг 50 тысяч гектар, что в четыре раза ниже чем в законопроекте №2178-10 принятом в первом чтении.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что Верховная Рада до Нового года примет законопроект о запуске рынка земли сельхозназначения.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривень за 3 месяца.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.

Спикер парламента Дмитрий Разумков уже подчеркивал, что парламент намерен пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

Источник

земля, Зеленский, продажа земли
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