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Минфин инициирует внеплановое привлечение до 10 млрд грн до конца 2019г в счет финансирования госбюджета-2020

19.12.2019 / 12:18
Украина до конца текущего года может осуществить дополнительные внутренние заимствования в объеме до 10 млрд грн в счет финансирования госбюджета следующего года.

Соответствующий проект распоряжения Министерство финансов внесло на заседание правительства в среду, 18 декабря.

"Предусматривается, что сверхплановые государственные заимствования будут осуществляться при условии выполнения плана государственных заимствований общего фонда государственного бюджета текущего бюджетного периода и при наличии позитивной динамики на рынке для привлечения в государственный бюджет необходимого финансирования по долговым операциям по самой низкой возможной цене", – говорится в пояснительной записке к документу.

Минфин указывает, что возможность создания резервного объема бюджетных средств будет содействовать сохранению стабильной позиции правительства и предотвращению кризиса ликвидности и платежеспособности в начале бюджетного года.

Возможность таких авансовых заимствований появилось после недавнего принятия поправок в Бюджетный кодекс.

Согласно проекту распоряжения, средств от внепланового размещения гособлигаций до наступления нового года будут зачислены на отдельный счет в Нацбанке и перечислены на единый счет Госказначейства в первый рабочий банковский день 2020 года.

Напомним, Минфин на первичных аукционах по размещению ОВГЗ 17 декабря, первых после снижения учетной ставки с 15,5% до 14%, смогло вновь заметно опустить кривую доходности гривневых бумаг, которая теперь идет от 11,78% по 2-мес. бумагам до 10,9% по 4-летним бумагам. Объем размещения составил 6,23 млрд грн.

Помимо того Минфин провел внеплановый аукцион по продаже ОВГЗ в евро, которые последний раз выставлялись полгода назад: при предложении в EUR200 млн спрос достиг EUR352 млн, что позволило разместить все выставленные бумаги и понизить ставку отсечения до 2,3%, а средневзвешенную – до 2,22% годовых.

На январь следующего года приходится пик платежей по госдолгу Украины. Инвестгруппа ICU оценивает гривневые выплаты в более чем 21 млрд грн, из которых свыше 16 млрд грн – погашение, а валютные – примерно в $600 млн, из которых львиная доля – погашение.

Источник

финансирование, Госбюджет, Минфин
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