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Министр экономики рассказал, почему гривна усиливается, а цены не падают

18.12.2019 / 14:52
Цены на потребительские товары не уменьшаются, потому что одновременно с ростом курса гривны выросла средняя номинальная зарплата.

Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"За год курс гривны усилился на 12% (ноябрь 2019 к ноябрю 2018). За то же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%.

Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса). Кака результат этих двух противоположных сил - цены на товары со значительным импортной составляющей увеличились на 0,3%. Фактически оба фактора сбалансировались. Это если упрощенно", - подчеркнул он.

Также Милованов рассказал на какие именно продукты это повлияло больше всего.

"Если более подробно, то есть и много других факторов ... Цены на сигареты, кстати, растут из-за увеличения акцизов.

Если бы акцизы не увеличивали, и был бы более конкурентный рынок по определенным другим позициям, то возможно общая инфляция по импортным товарам была бы отрицательной ", - подчеркнул министр

Источник 

цены, гривня, Милованов
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